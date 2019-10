Mainzer Straße : Brand an Gartenbaubetrieb in Bonn-Mehlem ausgebrochen

Foto: Axel Vogel In Bonn-Mehlem ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen.

Bad Godesberg In einer Lagerhalle eines Gartenbaubetriebs in Bonn-Mehlem ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 40 Kräften im Einsatz.



Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Gartenbaubetrieb kurz vor der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz an die Mainzer Straße nach Bonn-Mehlem ausgerückt. Nach ersten Informationen ist dort in einer Lagerhalle aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Bonner Feuerwehr über Twitter mitteilte, brennt der Inhalt eines 30 Kubikmeter fassenden Hackschnitzelbunkers. Neben den Bonner Wehrleuten sind auch Kräfte aus Wachtberg und Rolandswerth im Einsatz.

Die Mainzer Straße ist in Fahrtrichtung Koblenz aktuell nur einspurig befahrbahr.

