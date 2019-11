65-Jährige durch Fausthieb verletzt : Mutmaßlicher Räuber aus Plittersdorf meldet sich bei Polizei

Bonn Nachdem die Polizei mit Fotos nach einem Mann gesucht hatte, der am 14. November eine 65-Jährige in Plittersdorf bei einem Straßenraub durch einen Faustschlag verletzt haben soll, ist der mutmaßliche Täter selbst zur Polizei gegangen.

Nachdem ein Unbekannter in Plittersdorf am Donnerstag, 14. November, eine 65-jährige Frau bei einem Straßenraub verletzt hat, bat die Polizei am Dienstag um Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentliche Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters. Am späten Nachmittag nahm die Polizei die Fahndung wieder zurück: Die gesuchte Person sei inzwischen bei einer Dienststelle vorstellig geworden.