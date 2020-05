Ursache unklar : Wohnung nach Brand in Pennenfeld unbewohnbar

Am Samstag brannte es in Pennenfeld. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Am Samstag brannte es in einer Wohnung in Bonn. Diese ist nun unbewohnbar. Die Ursache ist unklar.



Am Samstagabend brannte es gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Maidenheadstraße in Bonn-Pennenfeld. Während des Brandes war niemand in der Wohnung. Die Ursache ist unklar. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.