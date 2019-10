Tat an Postfiliale : Täter nach Überfall in Bonn-Mehlem auf der Flucht

Bonn-Mehlem Noch unbekannte Täter haben am Freitagmorgen die Angestellte einer Postfiliale in Bonn-Mehlem überfallen und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

In Bonn-Mehlem ist am Freitagmorgen die Angestellte einer Postfiliale beim Betreten des Geschäfts überfallen worden. Die Täter sind gegen 6.40 Uhr an die Filiale an der Mainzer Straße gekommen und hätten sie dann überfallen, teilte Polizeisprecher Frank Piontek mit. Die Verdächtigen flüchteten nach der Tat, die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.