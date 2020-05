Rechte Symbole : Staatsschutz ermittelt wegen Schmierereien in Mehlem

Staatsschutz ermittelt wegen Schmierereien in Mehlem

Der Staatsschutz ermittelt wegen Schmierereien in Mehlem. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Mehlem Unbekannte haben rechte Symbole auf einen Altkleidercontainer in Mehlem gesprüht. Eine Bad Godesbergerin hatte die Schmierereien entdeckt, der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Bislang unbekannte Täter haben auf einen Altkleidercontainer an der Bushaltestelle Mehlemer Bahnhof rechte Symbole gesprüht. Zu sehen sind ein Hakenkreuz und der Schriftzug „Sieg Heil“. Simon Rott von der Bonner Polizei sagte auf Anfrage, dass der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen habe. Entdeckt und angezeigt hat die rechten Schmierereien die Godesbergerin Feyza Yildiz. „Es ist mir wichtig, so etwas öffentlich zu machen, um zu verhindern, dass sich unsere Gesellschaft in eine falsche Richtung entwickelt“, sagte Yildiz dem GA. Zumal im Umfeld viele Migranten wohnten, die – wie sie selbst auch – sicher schockiert seien.