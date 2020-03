Einweisung in Klinik : 51-jähriger Mann randalierte an Olof-Palme-Allee

Am Mittwochmorgen randalierte ein 51-Jähriger an der Haltestelle Olof-Palme-Allee. (Archivfoto). Foto: Sylvia Binner

Bad Godesberg In Bonn-Hochkreuz war die Polizei am Mittwochmorgen im Einsatz, weil ein 51-jähriger Mann an der Haltestelle Olof-Palme-Allee randalierte. Er wurde in eine Klinik eingewiesen.



In Bonn ist am Mittwochmorgen ein 51-Jähriger in eine Klinik eingewiesen worden, nachdem er an der Haltestelle Olof-Palme-Allee randaliert hatte. Wie die Polizei erklärte, pöbelte der Mann dort gegen 7.45 Uhr die Passanten an, lief auf den Schienen der Stadtbahn herum und urinierte gegen eine Fahrplantafel. Er soll auch versucht haben, einen 46-Jährigen anzuspucken, nachdem er zuvor erklärt hatte, an dem Coronavirus erkrankt zu sein.