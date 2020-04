Alltagshelden in der Corona-Krise : Postbote in Heiderhof bekommt tierischen Geleitschutz

Heiderhof Michael Mostert ist als Postbote ein richtiger Alltagsheld und versorgt den Heiderhof mit Briefen. Sein Begleiter und bester Freund in der Fichtestraße ist Labradoodle Paul, der die Ankunft seines Herrchen mit Gebell quittiert.

Die Anlieger der Fichte­straße müssen sich nie fragen, ob die Post schon da ist oder noch nicht. Denn relativ am Anfang wohnt Paul, und der quittiert die Ankunft von Briefträger Markus Mostert stets mit fröhlichem Gebell. „Unsere Beziehung ist gewachsen“, erzählt Mostert, während ihn der elfjährige Labradoodle die komplette Straße entlang begleitet. Von Briefkasten zu Briefkasten. Nicht ganz uneigennützig natürlich, denn wenn sie am Ende wieder bei Frauchen Sabine Köhne-Kayser ankommen, gibt’s Leckerchen satt von Mostert.

Während für Paul damit der Tag gegen kurz nach 9 Uhr erst so richtig startet, hat der 48-jährige Remagener schon seit 6.30 Uhr gearbeitet. In der Hauptpost an der Koblenzer Straße sortiert er zunächst Briefe, Kataloge und Zeitungen. Denn auch während der Corona-Krise erwarten die Leute Post. „Wir sind im Moment allerdings wegen der Abstandsregeln nur neun statt 18 Zusteller in der Frühschicht“, erzählt Mostert, der seit 32 Jahren für die Deutsche Post tätig ist. Die Ausbildung damals sah er pragmatisch: „Mein Bruder war bei der Post und meinte stets, das sei ein sicherer Job.“