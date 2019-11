Geänderte Verkehrsführung : Godesberger Tunnel teilweise wieder zweispurig

Bad Godesberg Die Stadt Bonn beginnt am Freitag mit der Änderung der Verkehrsführung am Godesberger Tunnel. Autofahrer können aber noch nicht komplett aufatmen.

Die Stadt beginnt am Freitag gegen 17 Uhr mit der Änderung der Verkehrsführung am Godesberger Tunnel. Das teilte Tiefbauamtschef Peter Esch auf Anfrage mit. Autofahrer können aber noch nicht komplett aufatmen. Wer von Süden kommt, kann nur das Portal an der Koblenzer Straße nutzen; die Einfahrt Friedrichallee bleibt gesperrt. Im Tunnel werde der Verkehr dann aber zweispurig nach Norden geführt, so Esch. Die Ausfahrt nach Friesdorf ist nicht möglich.