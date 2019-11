Bonner Schwimmbäder : Godesberger Kurfürstenbad soll Bürgerbad werden

Schulbäder

Nicht nur das Kurfürstenbad ist geschlossen, seit Anfang 2018 ist außerdem das Becken im Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG), seit dem Sommer das in der Bodelschwinghschule dicht. Zumindest aus Friesdorf gibt es gute Nachrichten: Das Becken kann voraussichtlich Ende November wieder genutzt werden. Laut Stadt wurde die Undichtigkeit an der Entleerungsleitung behoben, der Wärmetauscher wurde ersetzt. Derzeit wird das Becken wieder befüllt. Wie es bei dem Becken im KAG aussieht, welche Arbeiten noch anstehen, wie hoch die Kosten sind und wann das Schwimmbad wieder in Betrieb genommen werden kann, sagte die Stadt nicht. Nur so viel: Der Ausfall des Beckens im KAG habe keine Auswirkungen auf die Verteilung der Schwimmzeiten gehabt, „da die Zeiten vor den Sommerferien in Absprache mit den Schulen verteilt werden“, so die Stadt. Die Schließung des Bades in der Bodelschwinghschule hingegen habe Folgen gehabt, da die Schäden erst in den Sommerferien aufgetreten seien.