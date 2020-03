Giftiger Müll im Naturschutzgebiet : Stadt Bonn lässt Brandschutt und Eternit entsorgen

Aus Sicht von Ben Mertens (9) Vater müssen auch die Tanks auf dem Gartengrundstück in Mehlem am Rodderberg entsorgt werden. Foto: Axel Vogel

Niederbachem/Mehlem. Sein Hinweis hat etwas gebracht: Der Niederbachemer Familienvater Marc Mertens hat sich über den Zustand einer Gartenanlage nahe des Rodderbergs geärgert. Die Stadt hat daraufhin den teils giftigen Brandschutt und gesundheitsgefährdende Eternitplatten entsorgen lassen.

Auf Veranlassung des Bonner Stadtordnungsamtes ist in der vergangenen Woche teils giftiger Brandschutt auf einem Gartengrundstück an der Vulkanstraße in Mehlem am Rande des Naturschutzgebietes Rodderbergs entsorgt worden.