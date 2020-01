Bad Godesberg : Blaue Telefonzellen verschwinden aus dem Stadtbild

Bad Godesberg Seit Jahresbeginn lässt die Stadt die Stelen in Bonn nach und nach entfernen. Der Aktion war ein Rechtsstreit mit dem Betreiber vorausgegangen. Die Bad Godesberger Zellen sind nicht die einzigen, die weichen mussten.

Lange waren die blauen Telefone auf dem Theaterplatz und in der Alten Bahnhofstraße vielen Bad Godesbergern ein Dorn im Auge . Nicht nur, dass die Apparate ohnehin nicht mehr funktionierten. Ihre optisch schönsten Zeiten hatten sie auch schon hinter sich gebracht. Was nicht nur an diversen Graffiti lag. Nun hat das Elend ein Ende. Die Stadt hat die Telefone entfernen lassen.

Die Bad Godesberger Zellen sind nicht die einzigen, die weichen mussten. Bereits am 14. Januar war die Stele auf dem Martinsplatz in Bonn entfernt worden. Das hatte Ratsherr Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn beobachtet. Und prompt einen Antrag zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 5. Februar gestellt, in Bad Godesberg nachzuziehen. Dort nämlich standen die Zellen Mitte Januar noch in der Fußgängerzone. Wenn aber die Telefone in Bonn bereits Geschichte sind, so die Begründung des Antrags, würden sie das ja hoffentlich auch bald im südlichsten Stadtbezirk sein.