Kulissengespräch im Kleinen Theater : Wulf-Mathies: Bad Godesberg könnte bunter sein

Bad Godesberg Die ehemalige EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies hat beim Kulissengespräch im Kleinen Theater über die Entwicklung Bad Godesbergs gesprochen. Dabei äußerte sie sich kritisch über die Vollverschleierung.

Die ehemalige ÖTV-Vorsitzende, EU-Kommissarin und überzeugte Wahl-Bonnerin Monika Wulf-Mathies war am Sonntag zu Gast im Kleinen Theater. Bei angenehmer Gesprächsatmosphäre gewährte sie ihrem Publikum einen spannenden Rückblick auf ein bewegtes politisches Leben und sprach über die Vorzüge, Bad Godesbergerin zu sein. Als Moderatorin führte, wie bei den vorherigen Kulissengesprächen des Vereins für Kunst und Kultur Bad Godesberg, die ehemalige Sportmoderatorin und Zweite Vorsitzende Sabine Köhne-Kayser.

Im Theatersaal hatte Wulf-Mathies die Sympathien des Publikums schnell auf ihrer Seite. Der langjährigen SPD-Politikerin und Gewerkschaftschefin liegt das öffentliche Auftreten immer noch im Blut, ebenso ihr Talent, Menschen aus der Seele zu sprechen. Die Frage Köhne-Kaysers, was sie an Bad Godesberg besonders schätze, beantwortete sie mit der Attraktivität des Parks und der Schönheit vieler Häuser aus der Gründerzeit. „Seit 2001 wohne ich hier in einem wunderschönen Haus aus dem Jahre 1902. Es ist eine tolle Gegend zum Spazierengehen.“ Das anhaltende „Bashing auf den Stadtbezirk“ , wie es Sabine Köhne-Kayser nannte, kann sie nicht nachvollziehen. Auf die Frage, ob sie sich im Ortszentrum sicher fühle, konterte die ehemalige Referatsleiterin für Sozial- und Gesellschaftspolitik unter Willy Brandt mit einem klaren „Ja“. Ihrer Meinung nach sei der Stadtbezirk wieder deutlich schöner als noch vor einiger Zeit.