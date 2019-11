Literatur in Bad Godesberg : Bonner gewinnt den Irene-Harand-Literaturpreises

Nicolás Mandeau hat einen Literaturpreis gewonnen. Foto: Privat

Bad Godesberg Nicolás Mandeau ist der erste Gewinner des neuen Preises, den die österreichische Gemeinde Wiener Neudorf und der P.E.N. Club vergeben. Das Gedicht des Bad Godesbergers beschäftigt sich mit den politischen Verhältnissen in Nicaragua.



Da trat kürzlich ein schlaksiger junger Mann aus Bad Godesberg in Niederösterreich auf die Bühne, um den neu ausgeschriebenen Irene-Harand-Literaturpreis entgegenzunehmen – statt 50 meist älterer Autoren aus dem Alpenland. „Das war eine ausgesprochen schöne Würdigung, die Freude war groß“, erzählt Nicolás Mandeau, der einst in der Paul-Klee-Grundschule und anschließend im Konrad-Adenauer-Gymnasium zur Schule ging.

Heute lebt der 31-Jährige in Madrid und schreibt für die Universität Kassel an seiner Doktorarbeit im Fachgebiet Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien – Schwerpunktthema: Migration. „Der Irene-Harand-Preis ist für mich eine besondere Auszeichnung“, sagt Mandeau. Er stamme nämlich aus einem Elternhaus mit internationalem Hintergrund, in dem politischer Aktivismus und politische Literatur immer eine große Rolle spielten.

Mit dem Preis erinneren die Stadtgemeinde Wiener Neudorf und der P.E.N.-Club Niederösterreich an die gleichnamige österreichische Autorin und politische Aktivistin gegen den Nationalsozialismus. „Meiner Großmutter Irène Mandeau wiederfuhr als junges Mädchen zur Zeit des Nationalsozialismus ein ähnliches Schicksal wie Anne Frank – mit dem Unterschied, dass sie überlebte“, sagt Mandeau.

Die Großmutter sei Menschenrechtsaktivistin geworden und seine erste Lehrerin in puncto Zivilcourage. Und genau das war das Thema des Preises. Nicolás Mandeau bekam ihn für sein Gedicht „Von Büchern und Barrikaden“. Es thematisiert die staatlichen Repressionen und den studentischen Widerstand in Nicaragua, wo das präsidiale Paar 2018 in Universitäten zur Säuberungsoperation blies und die junge Generation niedermähen ließ.

„Erzählt den Jungen, dass sie betrogen werden“, endet Mandeaus kämpferisches Gedicht, das offen Partei gegen den Clan von Staatspräsident Daniel Ortega ergreift. Er sei 2018 mit seiner nicaraguanischen Lebensgefährtin zum Unterrichten in der Hauptstadt Managua gewesen und direkt in das Massaker an der Nationalen Autonomen Universität hineingeraten. „Knapp drei Monate lang hielten Hunderte Studenten das Gelände besetzt.

Regierungstreue Schergen nahmen den Campus fast täglich unter Beschuss“, so Mandeau. Er habe sich als Journalist hineinschleusen lassen und miterlebt, wie die verhandlungswilligen Studenten von einer brutalen Offensive der Polizei und paramilitärischer Trupps überrannt wurden. Verzweifelt hätten die jungen Leute in einer nahen Kirche Zuflucht gesucht, aber seien auch dort unter Beschuss genommen worden. „Einer starb noch auf den Barrikaden um das Universitätsgelände, der andere in der Kirche“, sagt Mandeau.