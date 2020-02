Wohnungen sind unerwünscht : Klinik am Theaterplatz soll weiter bestehen

Bad Godesberg Der Inhaber möchte ein Geschoss am Theaterplatz in Wohnraum verwandeln. Doch die Stadt lehnt den Vorstoß ab. In dem Gebiet sollen vor allem Geschäfte, aber auch Verwaltungs-, Kultur- und Wirtschaftseinrichtungen angesiedelt sein.

In der Fußgängerzone, am Theaterplatz 26, sind wie in vielen Gebäuden in der Umgebung Arztpraxen untergebracht. Im zweiten Obergeschoss allerdings möchte der Besitzer, so die Auskunft der Stadt, gerne Wohnungen statt einer Klinik sehen. Ein entsprechender Antrag ist eingereicht, die Verwaltung allerdings steht dem skeptisch gegenüber. Denn das Vorhaben widerspreche dem Bebauungsplan. Ob die Politik die Einschätzung der Stadt teilt, wird sich zeigen. Auf Wunsch des Unterausschuss’ Bauplanung beschäftigt sich die Bezirksvertretung in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. März, mit dem Thema.