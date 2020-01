Sprachförderprojekte in Bad Godesberg : Kinder lernen in Kindertagesstätte zwei Sprachen

Sprachlehrerin Maysa Bader (l.) führt die Kinder spielerisch in die Sprachen ein. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godeberg In Kindertagesstätten in Godesberg und Bonn verbessern Kinder sowohl ihr Arabisch als auch ihr Deutsch. Die Sprachförderung ist im Integrationskonzept der Stadt verankert.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Die bilinguale Sprachförderung in Bonn hat zwei Projekte hinzugewonnen. In der Kita Rheinaue des Studierendenwerks und der städtischen Kita Lindstraße in Lannesdorf veranstaltete der Godesberger Verein Manaasil Lernwelten bis kurz vor Weihnachten ein deutsch-arabisches Sprachförderprojekt. Und in den Räumen des Integrationsprojekts der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und des Olympic Taekwondo Clubs Bonn (OTC) in Lannesdorf läuft bis Juni 2020 ein deutsch-arabisches Nachmittagsprojekt mit Elternbegleitung für Kinder von zweieinhalb bis fünf Jahren. „Die Förderung der mehrsprachigen Bildung ist für Kinder mit Migrationshintergrund und neu zugewanderte Kinder eine wichtige Grundlage zum Erwerb hoher sprachlicher Kompetenzen“, sagt Carola Baaten-Abdulsalam, Gründerin von Manaasil Lernwelten.

Bereits im Kita-Alter könne Interesse für das Lesen und Erzählen gelegt werden, die den Schuleintritt erleichterten. „Unser bilinguales Förderprogramm setzt sich eben diesen Kompetenzaufbau zum Ziel.“ Sprachwissenschaftler seien sich einig: Auch die Förderung der Familien- und Herkunftssprachen in Kita und Schule seien wichtig. Das sei auch im Integrationskonzept der Stadt fest verankert, so Baaten-Abdulsalam. Beide Projekte würden von der Stabstelle Integration der Stadt sowie durch Eigenleistung des Vereins und Teilnehmerbeiträge finanziert. Das Feedback aus den beiden Kitas, in denen jeweils an die zehn Kinder am Programm teilnahmen, ist jedenfalls gut.

Manaasil Lernwelten Vielfalt steht im Vordergrund Manaasil Lernwelten gGmbH wurde 2014 gegründet. Gesellschafterinnen sind Carola Baaten-Abdulsalam und Gabriele Boos-Niazy. Ziel ist die Förderung, Errichtung und Betreibung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. Im Rahmen der Projekte stehen Vielfalt und wertschätzender Umgang miteinander thematisch im Vordergrund. Die Materialien für die Angebote in Kitas werden in Absprache mit der Kita-Leitung und angepasst an das sprachliche Niveau der Zielgruppe ausgesucht. Kontakt unter E-Mail: baaten-k.abdulsalam@manaasil-lernwelten.de. ham

Die Leitung der städtischen Sprach-Kitas Lindstraße und Spilckgasse bewerte das Angebot, das auch die Muttersprache Arabisch vieler Kinder wertschätze, als positiv, antwortet Kristina Buchmiller vom Presseamt auf Anfrage. In den Einrichtungen werde ein sehr hoher Anteil an Kindern mit arabischem Hintergrund betreut. Mit mehrsprachigen Bilderbüchern, Liedern, Fingerspielen, Versen und Spielen seien ihre Sprachentwicklung und das Textverständnis gefördert worden. Auch die Eltern wurden einbezogen. „Voraussetzung war allerdings, dass die Kinder auch die deutsche Sprache verstehen“, so Buchmiller.

Barbara Ludwig-van Liempt, Leiterin der Kita Rheinaue des Studierendenwerks, berichtet ebenfalls von sehr positiven Erfahrungen mit dem Projekt. Das kleine arabische Singspiel zur Begrüßung, das Vorlesen auf Arabisch und Deutsch sowie die Bastel- und Spielangebote hätten den Interessen und dem Alter der Kinder gut entsprochen. Selbst Kinder, deren Muttersprache nicht Arabisch ist, hätten schnell arabische Wörter nachsprechen können. Leider sei das Projekt zu kurz gewesen, meint Ludwig-van Liempt. Es wäre noch effektiver, die Sprachförderung über zwei Monate zweimal die Woche anzubieten.