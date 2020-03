Seit Mitte Februar vermisst : 16-Jährige aus Bad Godesberg wohlbehalten angetroffen

Bad Godesberg Die 16-Jährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg wurde seit dem 12. Februar vermisst. Am Montag wurde sie wohlbehalten angetroffen, wie die Polizei mitteilte.

Am Montag wurde die vermisste 16-Jährige aus Bad Godesberg in der Bonner Innenstadt wohlbehalten angetroffen. Das teilte die Polizei am gleichen Tag mit. Dementsprechend bitten die Beamten, den Fahndungsaufruf nicht weiterzuverbreiten. Die 16-Jährige wurde seit Mittwoch, 12. Februar, gegen 16.15 Uhr vermisst.