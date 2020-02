Polizei bittet um Mithilfe : 16-Jährige aus Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg vermisst

16-Jährige aus Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg vermisst

Bad Godesberg Die 16-jährige Saskia W. aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg wird seit dem 12. Februar vermisst. Die Polizei hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die 16-jährige Saskia W. am Mittwoch, 12. Februar, gegen 16.15 Uhr in ihrem derzeitigen Wohnsitz, der Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg, gesehen. Seitdem wissen weder die Betreuer der Einrichtung noch die Angehörigen, wo sich die vermisste Jugendliche aufhält. Laut Angaben der Polizei hat sich Saskia W. zwischenzeitlich zwar sporadisch bei ihrer Familie gemeldet, jedoch verschwiegen, wo sie sich aktuell aufhält.