Kontrolle in Friesdorf : Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein gestoppt

Ein Drogentest. (Symbolfoto) Foto: DPA (Symbolfoto)

Bonn In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Bad Godesberg einen Autofahrer angehalten, der ohne Führerschein und womöglich unter Drogen unterwegs war. In der Nacht zu Dienstag haben die Beamten erneut einen Mann erwischt.



Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, haben sie den Mann gegen 0.40 Uhr auf der Weststraße in Friesdorf kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte die Vermutung der Beamten, dieser zeigte den Konsum von Amphetamin an. Der 28-Jährige musste daraufhin die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hat. Nachdem die Polizei die Personalien aufgenommen und eine Anzeige erstattet hat, konnte der Mann die Wache wieder verlassen.