Bonn-Mehlem : Autofahrer rammt parkendes Auto und flieht

Bonn In Bonn-Mehlem ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer rammte ein parkendes Auto und setzte seine Fahrt fort. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Ein parkendes Auto gerammt und dabei erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch in der Mehlemer Gernotstraße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hörte ein Anwohner gegen 3.20 Uhr zunächst laute Fahrgeräusche und dann einen lauten Knall. Er sah noch ein Auto in Richtung Mainzer Straße davonfahren.