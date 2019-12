Am Dinaswerk in Lannesdorf : Bewaffnete Täter überfallen Getränkemarkt in Bonn

Am Dinaswerk in Lannesdorf

Bonn Drei bewaffnete Täter haben am Montagmorgen einen Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Flüchtigen bislang aber nicht stellen. Die Ermittler suchen Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Getränkemarkt in der Straße „Am Dinaswerk“ in Bonn-Lannesdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Maskierten nach ersten Ermittlungen gegen 7.40 Uhr den Markt und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Die Unbekannten erbeuteten Geld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang und flüchteten anschließend.