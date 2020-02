Komparsen-Casting in Bad Godesberg : Aktuell läuft ein Casting im Kinopolis für Bestseller-Verfilmung

Komparsen-Casting in Bad Godesberg

Für die Kinoproduktion "Generation Beziehungsunfähig" werden aktuell Komparsen gesucht. Dazu findet ein Casting im Kinopolis in Bad Godesberg statt. Foto: GA

Bad Godesberg Wer einmal in einen Kinofilm als Komparse zu sehen sein möchte, kann heute spontan sein Glück bei einem aktuellen Casting im Kinopolis in Bad Godesberg versuchen.

Einmal auf die Leinwand: Heute Nachmittag haben Bonnerinnen und Bonner die Chance, für die Bestseller-Verfilmung „Generation Beziehungsunfähig“ ihren Platz vor der Kamera zu ergattern. Im Kinopolis in Bad Godesberg castet die Produktonsfirma Pantaleon 600 Komparsen für den Film mit Frederick Lau („Das perfekte Geheimnis“) und Luise Heyer („Der Junge muss an die frische Luft“).

Das Casting richtet sich an Männer und Frauen zwischen 18 und 40 Jahren. Gesucht sind Hipster, Tinderellas, Influencer-Typen: cool, individuell, multikulturell. Vorerfahrungen sind nicht nötig.

Wer sich angesprochen fühlt und bei dem fast blauen Himmel an die frische Luft kommen will, kann von 12 bis 16 Uhr zum Kino radeln und sich für die Auswahl fotografieren lassen. Und wer das stundenlange Anstehen für das Casting für die Serie „Babylon Berlin“ im letzten Jahr noch in schmerzlicher Erinnerung hat, darf beruhigt sein: lange Wartezeiten gibt es heute nicht.