Friesdorfer beklagen sich : Ärger über Buslinie 612 zwischen Dottendorf und Bad Godesberg

Friesdorf Derzeit beklagen sich die Friesdorfer besonders über die Verkehrssituation im Dorf. In der Herzenssprechstunde schütteten sie Moderatorin Ebba Hagenberg-Miliu im Nachbarschaftszentrum der Arbeiterwohlfahrt ihr Herz aus.

Eine Herzenssprechstunde, bei der nicht über die Vermüllung des Stadtteils gesprochen wird, hat Seltenheitswert. In Friesdorf treiben die Menschen andere Themen um: Am Donnerstag schütteten sie Moderatorin Ebba Hagenberg-Miliu im Nachbarschaftszentrum der Arbeiterwohlfahrt ihr Herz vor allem zur Verkehrssituation im Ort aus.

Es ging aber nicht nur um Verkehr. Josef Roth sagte, dass sein Großvater Joseph Roth, der sich gegen die Nationalsozialisten stellte und am 22. August 1944 verhaftet wurde (der GA berichtete zum Jahrestag), in Friesdorf zu wenig gewürdigt werde. Und das, obwohl die katholische Kirche ihn im Jahr 2000 sogar zum Märtyrer ernannt hatte. Er wünsche sich, dass am 75. Todestag seines Großvaters am 22. Januar nächsten Jahres in Friesdorf ein Gedenken veranstaltet wird. Auch eine Seligsprechung wäre möglich, aber der Antrag müsse aus der Bevölkerung kommen.