Gemeinnützige Evangelische Gesellschaft : Bad Godesberger Söderblomhaus weicht neuer Kita

Abrissbagger am Söderblomhaus: Das alte Gebäude an der Weißenburgstraße verschwindet, eine neue Kindertagesstätte entsteht auf dem Areal. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Das Söderblomhaus an der Weißenburgstraße, bisher als Familienzentrum genutzt, wird abgerissen. Die Gemeinnützige Evangelische Gesellschaft lässt an gleicher Stelle eine neue Kindertagesstätte errichten.

Ein prägnantes Gebäude im Bendel wird dieser Tage abgerissen: Das Söderblomhaus am oberen Ende der Weißenburgstraße ist „bereits weitgehend niedergelegt, die Freimachung des Grundstücks steht vor dem Abschluss“, erklärt Kerstin Rüttgerodt, Sprecherin der Gemeinnützigen Evangelischen Gesellschaft für Kind, Jugendliche und Familie (KJF). Dieser Träger hat das Haus, ein früheres Gemeindezentrum der evangelischen Christuskirche, seit 2003 als Familienzentrum mit Kindertagesstätte (Kita) genutzt. Bereits im letzten Kindergartenjahr sei die Belegung mit vormals 65 Kindern im Alter ab einem Jahr „unter Ausnutzung der natürlichen Fluktuation“ reduziert worden, berichtet Rüttgerodt. Die verbliebenen 23 Kinder, die alle das dritte Lebensjahr vollendet haben, sind nun im Ausweichquartier an der Venner Straße 18 neben der Evangelischen Jugendhilfe Godesheim untergebracht.

Die veränderten Maßgaben machten nun eine Prüfung der bisherigen Planung und eine erneute Beschlussfassung durch die KJF-Gremien erforderlich, erläutert deren Sprecherin. Das geschehe in den nächsten Wochen. „Und nach Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt ist mit einem Ausführungszeitraum von zirka neun Monaten zu rechnen“, sagt Rüttgerodt über den Zeitrahmen. Die Rückkehr der Kinder werde nach Fertigstellung und Wiedereröffnung des Gebäudes an der Weißenburgstraße erfolgen. „Wann dies genau der Fall sein wird, ist naturgemäß nicht sicher absehbar.“

Söderblomhaus hat 50-jährige Geschichte

Das nun abgerissene Haus selbst, das nach dem schwedischen Erzbischof Nathan Söderblom benannt wurde, blickte auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, wie sich der einstige Hausleiter Hans-Jürgen Hammel erinnert. 1971 habe sich die damals noch selbständige Christus-Kirchengemeinde an der Wurzerstraße mit ihrem Pfarrer Helmut Kolfhaus entschlossen, für die Bewohner jenseits der Bahnlinie und der B9 ein extra Gemeindezentrum aufzumachen. Das „Westviertel“ habe als sozial eher benachteiligtes Quartier gegolten, erinnert sich Ernst Jochum, der ab 1973 auf der Pfarrstelle an der Wurzerstraße tätig war. Für den Bereich rund um das Söderblomhaus wurde ab 1977 sein 2010 verstorbener Kollege Georg Terpitz zuständig.

Das Haus sollte sich allen Generationen öffnen. Schwerpunkt sollte die ökumenische Jugendarbeit werden. Der Architekt setzte also ein helles und freundliches Haus aus Beton, Holz und Glas an den Hang, in dem Kinderbibelwochen stattfanden, gespielt, getanzt, aber auch Schulgottesdienste gefeiert wurden. Aus einer Baracke zog der Gemeinde-Kindergarten herüber. Auch die heutige Christuskirchen-Küsterin Ingeborg Hantel war 1981 schon im Team. „Es ist ein Haus der Begegnung, der Konfessionen, Nationalitäten und sozialen Arbeit“, schrieb Käthe Hammel 1996 für den Arbeitskreis Söderblomhaus zum 25-Jährigen im Gemeindebrief. Jahre danach konnte die Gemeinde das Haus aber nicht mehr halten, und die Johanniter-Unfallhilfe Bonn-Rhein/Sieg übernahm. 2003 übergab sie es vor einer drohenden Schließung schließlich an die KJF.