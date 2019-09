Erstes eigenes Festival : 15-Jähriger veranstaltet "Headbangers Night" in Godesberg

Bad Godesberg Wacken für Einsteiger: Der Bad Godesberger Schüler Julian Vogel organisiert die erste "Headbangers Night" in Bonn. Acht Schüler- und Nachwuchsbands sollen ihr Können zeigen.

Wenn Köpfe wippen und Mähnen fliegen, Bässe dröhnen und Finger Pommesgabeln formen, dann fühlt sich Julian Vogel wohl. Der 15-Jährige ist ein leidenschaftlicher Metal-Fan, seit drei Jahren regelmäßiger Teilnehmer des Wacken Music Camps - und seit neuestem Organisator eines eigenen Festivals in den Räumen des Bonner Rock- und Popzentrums (RPZ) im ehemaligen Hansa-Haus. Dort steigt am Mittwoch, 2. Oktober, die erste kostenlose "Headbangers Night".

Damit will Julian insgesamt acht Schüler- und Nachwuchsbands eine kleine Auftrittsmöglichkeit geben und nebenbei dem Publikum einen Rockabend der härteren Art präsentieren. Ein ambitioniertes Projekt, das bereits die Aufmerksamkeit der Mittelalter-Rocker von In Extremo gewonnen hat. "Lasst es ordentlich krachen", schreiben sie auf der Seite der "Headbangers Night". Und das haben Julian und die Bands auf jeden Fall vor. Die Idee zu der Veranstaltung kam Julian vor zwei Jahren während des Wacken Music Camps, bei dem Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren unter der Anleitung von erfahrenen Coachs lernen, eigene Songs zu schreiben, und die dann auch vor Publikum spielen. "Ich dachte mir, dass es doch schade ist, für so ein Erlebnis immer in den Norden zu fahren", sagt er. "Außerdem wollte ich selbst wieder auf einer Bühne stehen, kaum dass ich von der in Wacken runter war. In dem Moment hatte es mich gepackt."