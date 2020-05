Freiluftkino in Bonn : Autokino in Dottendorf feiert Auftakt mit „König der Löwen“

Das Programm des Bonner Autokinos

Nach dem Premierenfilm „König der Löwen“ werden täglich Filme im neuen Autokino in Dottendorf gezeigt. Am Freitag geht es ab 19 Uhr mit „Die Känguru-Chroniken“ und ab 21.30 Uhr mit „Joker“ weiter, am Wochenende wird abends „Das perfekte Geheimnis“ und das Flugzeugdrama „7500“ (beide Samstag) und „Knives out“ (Sonntag) gezeigt. Nachmittags kommen Familien jeweils ab 16 Uhr mit „Die Eiskönigin 2“ (Samstag) und „Cars 3“ (Sonntag) auf ihre Kosten. Auch danach gibt es jeden Tag Kinofilme, mittwochs aus der Rubrik Arthouse, organisiert vom Rex-Kino: Am 20. Mai läuft ab 19.30 Uhr „Systemsprenger“. Daneben wird in Zusammenarbeit mit dem Springmaus-Theater und dem Pantheon der Comedy-Montag angeboten, den Anfang macht am 19. Mai Rebel Comedy. Infos und Tickets gibt es auf www.bonn-autokino.de. Das Gelände befindet sich an der Christian-Miesen-Straße 2, 53129 Bonn-Dottendorf. kpo