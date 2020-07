Abkürzung zwischen Ippendorf und Venusberg : Anwohner beklagen sich über unsicheren Waldweg im Melbtal

Ippendorf Ein Waldweg durch das Melbtal eignet sich für viele Bonner als Abkürzung zwischen Ippendorf und dem Venusberg. Wetterfest ist der Trampelpfad aber nicht. In einem Antrag für die Bezirksvertretung schlägt die SPD vor, dass der Fußweg „naturnah“ befestigt wird.

Mit dem Antrag wolle die SPD unterstützen, dass der Weg wieder angenehmer zu benutzen ist und der angrenzende zurückgedrängte Bewuchs sich wieder regenerieren kann, teilt Gabriele Klingmüller, SPD-Stadtverordnete für den Wahlkreis Ippendorf/Venusberg und Bürgermeisterin der Stadt Bonn, mit. „Der Fußweg hinter dem Sportplatz Ippendorf und dem Tennisclub hinüber zum Jugendgästehaus wird viel genutzt. Er verbindet Ippendorf und Venusberg und ist Zugang in das Melbtal in Richtung Poppelsdorf“, sagt sie. An manchen Stellen sei der löchrige Weg bis zu vier Meter breit, an anderen Stellen nur einen Meter. Baumwurzeln und Steine würden aus dem Boden ragen und ausgespülte Kulen seien sichtbar.