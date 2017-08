Vorhersage für Bonn und die Region

Bonn. Am Wochenende darf die Hoffnung wieder aufblühen, dass sich der Sommer noch nicht verabschiedet hat. Zwar wird es frischer bei Temperaturen um die 20 Grad, aber die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.08.2017

So schnell lässt sich der Sommer nicht unterkriegen. Pünktlich zum Wochenende ergreift die Sonne wieder die Oberhand und zeigt Regen, Gewitter und Sturm die kalte Schulter. Heiß wird es tatsächlich nicht, Temperaturen von rund 20 Grad dominieren an den kommenden Tagen. Für Bonn und die Region kündigt die GA-Wetterkarte Temperaturschwankungen zwischen 15 und 25 Grad an.

Diplom-Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt, dass sich "in den kommenden Tagen zwei Trends in Deutschland ausmachen lassen können: Der erste betrifft die Temperaturen und zeigt nach unten, der andere betrifft die Sonnenscheindauer und zeigt nach oben."

Durch das Tief Fritz, dass sich über Skandinavien hermacht, gelangt kühle Luft nach Deutschland und bringt frische Temperaturen. Die 25-Grad-Marke wird deshalb laut Jonas nicht mehr überschritten.

Grund zur Freude versprechen aber die größer werdenden Wolkenlücken, durch die sich die Sonne vermehrt zeigen wird. Der Diplom-Meteorologe macht Hoffnung und fasst zusammen: "Es ist noch deutlich zu früh, die Badeutensilien schon komplett einzumotten." Für sommerliche Tage haben wir verschiedene Plätze am Rhein sowie Freibäder in Bonn und der Region zum Entspannen und Verweilen zusammengestellt.

