Hitzewelle in Bonn und der Region

Eine Frau liegt am Strand unterhalb des Bahnhöfchens in Beuel.

Bonn/Region. Den Menschen in Bonn und der Region stehen rekordverdächtige Hitzetage und tropische Nächte bevor – und damit extreme körperliche Belastungen. Es gibt aber Wege, der Hitzewelle zumindest ein bisschen zu trotzen.

Von Sebastian Meltz, 25.06.2019

Wie zum kalendarischen Sommeranfang bestellt, klettert seit Freitag das Thermometer in Bonn und der Region. Dass in Nordrhein-Westfalen ein Hitzerekord für den Juni aufgestellt werden könnte, hält Matthias Habel vom Bonner Wetterdienst Wetter Online für wahrscheinlich.

Die höchste je gemessene Juni-Temperatur in Bonn liegt bei 38,1 Grad, gemessen am 22. Juni 2017. Warm war außerdem der 18. Juni 2002 mit 38 Grad. Die dritthöchste Juni-Temperatur betrug 37,9 Grad, gemessen am 27. Juni 1947 in Köln-Stammheim – und in Bonn. Mit den bisher erreichten 20,2 Grad Monatstemperatur liegt der Juni 2019 derzeit auf dem zweiten Platz seit 1895. Der Bonner Hitzerekord steht bei 39,2 Grad, der am 12. August 2003 gemessen wurden.

Am Montag wurde in Bonn der diesjährige Temperaturrekord vom 2. Juni (32,8 Grad) mit 33,3 Grad übertroffen, wie Wetterstatistiker Klaus Kosack mitteilte. Das war der bislang heißeste Tag diesen Jahres. Gegen 15 Uhr wurde am Montag die zweithöchste jemals in Bonn gemessene Temperatur für einen 24. Juni erreicht. Rekordhalter bleibt der 24. Juni 2006 mit 33,8 Grad. Der Juni 2019 schickt sich an, der wärmste Juni seit 1895 zu werden. Die bisher erreichte Monatstemperatur (20,4 Grad) liegt nur noch um 0,1 Grad hinter dem Rekordhalter Juni 2017 zurück.

Sommer in Bonn Foto: Volker Lannert Bonn vom Bus aus: Die klassische Bonner Stadtführung im Cabriobus führt zum Poppelsdorfer Schloss.

Foto: Volker Lannert Sommertag in Bonn: Phillip (6) duscht sich im Brunnen am Kaiserplatz.

Foto: Nicolas Ottersbach

Foto: Frommann

Foto: Jasmin Grigo

Foto: Volker Lannert Vor dem Poppelsdorfer Schloss haben Sonnenanbeter Hängematten aufgespannt.

Foto: Barbara Frommann Abkühlung am Bonner Kaiserbrunnen.

Foto: Tobias Habich

Foto: Roland Kohls Treffpunkt Poppelsdorfer Schloss: Auf der Wiese kann man ideal zwischen Sonnen- und Schattenplätzen wählen.

Foto: Andrea Künstle Schattenplätzchen am Kaiserplatz: Hier sitzt man mit einer Tüte Eis.

Foto: Volker Lannert Lernen im Schatten auf der Poppelsdorfer Allee.

Foto: Nicolas Ottersbach Rekordsommer 2018 in Bonn: Martin Castillo kühlt seine Hundedame Coco an der Sprinkleranlage im Baumschulwäldchen ab.

Hält der Trend wie prognostiziert an, könnte in Bonn schon am Dienstagnachmittag die magische Marke von 38 Grad erreicht werden. In weiten Teilen der Region steigt dabei die Waldbrandgefahr auf die zweithöchste Stufe. Ob die 40-Grad-Marke und der deutschlandweite Allzeitrekord fallen werden, sei laut Deutschem Wetterdienst derzeit noch unsicher. Übrigens: Wer etwa 44 Grad vom Thermometer an der eigenen Hauswand oder im Auto abliest, solle sich nicht über den vermeintlichen Rekord wundern, sagt Habel. Mit meteorlogischen Messungen habe das nicht viel zu tun.

Hitzetage und tropische Nächte im Rheinland

Auch nach dem rekordverdächtigen Dienstag bleibt es bei bei Werten zwischen 30 und 35 Grad hochsommerlich, so Habel. „Zum Wochenende ist dann noch einmal ein kleiner Hitzeschub möglich.“ Für den Meteorologen handelt es sich bei der Hitzewelle aber keineswegs um ein außergewöhnliches Phänomen. Erst bei 40 Grad im Juni müsse man sich Gedanken machen. Bis dahin gelte für Habel: „Nicht über das Wetter schimpfen, sondern genießen und die Füße ins Wasser halten.“ Es handele sich um eine trockene, also relativ erträgliche Hitze. „Manch einer bezahlt viel Geld, um so ein Wetter in Südspanien zu erleben.“

Etwas Abkühlung kann trotzdem nicht schaden. Statistisch gesehen ist es im Hochsommer morgens früh um 4 Uhr zwar am kühlsten. Nur sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen voraussichtlich kaum einmal unter die 20-Grad-Marke. Die Meteorologen sprechen in diesem Fall von „tropischen“ Nächten. Im Grunde beibt dann nur noch die Flucht aufs Land. Denn während in Randbereichen wie Röttgen, Ückesdorf oder dem Süden von Ippendorf kalte Luft von den Hängen und aus den Seitentälern des Kottenforstes die aufgeheizten Stadtteile erfrischt, staut sich die Hitze etwa in Neu-Tannenbusch, Duisdorf, Beuel, Bad Godesberg und in der Innenstadt wie in einem Glutofen.

Dieser sogenannte „Wärmeinseleffekt“ hat in Bonn und der Region mitunter Temperaturunterschiede von 5 bis 10 Grad zur Folge, erklärt Habel. Allein im Hofgarten werde es am Dienstagabend gefühlt wahrscheinlich 3 bis 4 Grad kühler sein, als auf dem Münsterplatz.

Was tun bei Hitze?

Reihen sich mehrere Hitzetage und Tropennächte aneinander, ist die Belastung für den menschlichen Körper extrem – vor allem Kleinkinder, ältere Menschen und gesundheitlich beeinträchtigte Personen sind gefährdet. „Wer kann, sollte raus aus der Stadt,“ empfiehlt Habel. Im Siebengebirge, Kottenforst oder am Rheinufer sei die Wärme deutlich erträglicher.

Die Stadt Bonn empfiehlt, Aktivitäten im Freien auf die Morgen- und Abendstunden zu beschränken und körperliche Anstrengung – auch Sport – zu vermeiden. Wer kann, soll sich zudem möglichst im Schatten oder möglichst kühlen Räumen aufhalten, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und alkoholische, sowie sehr kalte Getränke meiden. Räume sollten nach Möglichkeit tagsüber mit Rollläden und Vorhängen abgedunkelt werden.

Erst 2018 hatte Bonn mit 39,1 Grad einen neuen Hitzerekord erreicht. Es war die zweithöchste je in Bonn gemessene Temperatur seit 1895, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter, Tipps zum richtigen Umgang mit Hitze finden sie hier. (mit Inhalten von dpa)