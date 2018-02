Winter in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in der Region.

Bonn. Schnee, Frost und Glätte bestimmen derzeit die Wetterlage in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Örtlich können die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen. Ein Ausblick auf das Wetter der kommenden Tage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.02.2018

Es ist kalt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Über Wetter wie aus dem Winterurlaub-Prospekt können sich viele Menschen in Deutschland aktuell freuen. Einher ging damit aber auch eine amtliche Warnung vor Glätte in Bonn und der Region. Der DWD warnt bis Mittwochvormittag vor überfrierender Nässe.

Durch die teils glatten Straßen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auf der A55, der A59 und der A565 haben sich am Morgen bereits Staus gebildet.

Die aktuelle Verkehrslage

Sowohl in Bonn als auch im Rhein-Sieg-Kreis soll zudem Frost bei Temperaturen zwischen minus drei und minus zehn Grad auftreten. Am Mittwoch pendeln sich die Temperaturen zwischen minus und plus zwei Grad ein, bei teils klarem Himmel.

In den nächsten Tagen fließt laut den Wetterexperten mit einer nordöstlichen Strömung kalte und zunehmend trockene Luft in den Norden und Osten Deutschlands und sorge dort für viel Sonnenschein und winterliche Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei den frostigen Temperaturen bleibt Schnee liegen, neuer komme nicht vom Himmel.

(Mit Material von dpa)