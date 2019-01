Wetter in Bonn und der Region

BONN/REGION. Verkehrsteilnehmer sollten am Donnerstagmorgen besonders vorsichtig sein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte herausgegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2019

Der Schnee, der in den letzten Tagen in Bonn und der Region fiel, ist nahezu komplett verschwunden. Die kalten Temperaturen bleiben und das zeigt sich am Donnerstagmorgen. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis 9 Uhr vor Gefahren auf den Straßen durch Eis: "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe gerechnet werden", teilen die Meteorologen mit. Die Temperaturen liegen bei bis zu minus sieben Grad. Der DWD warnt zudem vor Frost.

