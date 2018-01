Bonn/Region. Auch im neuen Jahr gibt es keine sonnigen Aussichten für Bonn und die Region. In der Nacht zu Mittwoch soll es Sturmböen und Gewitter geben. Auch die Hochwassergefahr steigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.01.2018

Ein von den Britischen Inseln kommendes Orkantief bringt weiterhin Sturm und Regen in Bonn und die Region. Das Tief zieht über die Nordsee hin zum Baltikum.

Im Laufe des Dienstags soll der Wind erst einmal abnehmen. Aber bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll er wieder von Westen her auffrischen. Ab den Morgenstunden sind dann Sturmböen um die 75 Stundenkilometer möglich.

Ab Mittwochvormittags kann sich an einer möglichen Kaltfront eine Gewitterlinie bilden. Diese bringt orkanartige Böen um die 110 Stundenkilometer mit sich. Neben dem Wind nimmt auch der Regen in der kommenden Nacht zu. Mit Durchzug der Gewitter sind am Mittwochvormittag auch Starkregenmengen um 20 Millimeter innerhalb von sechs Stunden nicht ausgeschlossen. Diesbezüglich sind die Prognosen aber noch unsicher.

Durch den Dauerregen steigen auch die Flusspegel – und damit auch die Hochwassergefahr. Vereinzelt könnten bis zu 20 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden fallen, hieß es.

Rheinpegel überschreitet erste Hochwassermarke

Am Mittwoch könne am Rhein bei Köln die Hochwassermarke I von 6,20 Meter überschritten werden, hieß es bei den Schifffahrtsbehörden. Das bedeutet erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr in diesem Bereich. Für die Fahrt stromabwärts gelten dann Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die Uferbereiche zu schonen.

In Bonn ist der Rheinpegel ähnlich hoch: Bereits Mitte Dezember hat die Stadt Bonn einen Pegelstand von 6,25 Metern gemessen – den höchsten Stand des Jahres 2017. Danach hat der Pegelstand wieder deutlich abgenommen und lag gegen Jahresende bei rund vier Metern. Seit der Silvesternacht ist der Wasserstand erneut um fast zwei Meter gestiegen. Aktuell liegt dieser im Bonner Bereich zwischen fünf und sechs Metern.

Hochwasser in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Bei Dauerregen könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kleinere Flüsse und Bäche örtlich über die Ufer treten. Unklar sei noch, wie lange der Regen anhalte. Davon hängt nach Angaben des Schifffahrtsamtes Duisburg-Ruhr ab, ob das Rheinhochwasser weiter steigt.

Bis Donnerstag soll der Kölner Pegel zunächst bis zu sieben Meter erreichen. Die Hochwassermarke II wird bei 8,30 Metern erreicht. Dann wird die Schifffahrt eingestellt. Innerhalb von NRW werden die Hochwassermarken zuerst in Köln wegen der dortigen Enge des Rheinbettes erreicht. (mit Material von dpa)