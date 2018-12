Wetter in Bonn und der Region

Bonn. Am Freitag muss in Bonn und der Region mit teils schweren Sturmböen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Das Wochenende bleibt ungemütlich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2018

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagnachmittag eine amtliche Sturmwarnung herausgegeben. Sturmböen treten bei sechs bis zwölf Grad Celsius mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h auf. Gelegentlich seien sogar schwere Sturmböen um 90 km/h zu erwarten.

Die Warnung gilt für den Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr. Der DWD weist außerdem auf mögliche Gefahren hin: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Dabei wird es nass bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent.

Wer dann am Wochenende zum 2. Advent einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt anstrebt, sollte sich warm anziehen und einen Regenschirm dabei haben. Am Samstag bleibt es bei vornehmend einstelligen Temperaturen von sieben bis zehn Grad und Regen weiter ungemütlich. Zusätzlich bleibt es in Deutschland stürmisch mit Windgeschwindigkeit von bis zu 75 km/h. In Bonn kommen die Böen auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 61 km/h.

Auch am Sonntag hat es die Sonne weiterhin schwer und zeigt sich kaum am Himmel über Bonn und der Region. Bei nach wie vor starken Böen und Regen bleibt auch der 2. Advent mit einer Höchsttemperatur von 9 Grad trist und nasskalt.

