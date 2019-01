Bonn und die Region betroffen

Bonn/Region. In Bonn und der Region ist von Donnerstagabend bis Freitagmorgen mit Glatteis zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung ausgesprochen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Minusgrade.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2019

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Glatteis in Bonn und der Region ausgesprochen. In Bonn ist ab 22 Uhr mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Die Warnung gilt bis 9 Uhr am Freitagmorgen. Besonders Autofahrer im Berufsverkehr könnten am Morgen davon betroffen sein und sollten vorsichtig fahren. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu minus ein Grad.

Auch im Rhein-Sieg-Kreis gilt die Warnung vor Glatteis ab 22 Uhr am Donnerstag bis 9 Uhr am Freitagmorgen. Des Weiteren ist am Donnerstag ab 16 Uhr in der gesamten Region bei Minusgraden mit Frost zu rechnen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.