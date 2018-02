Winter in Deutschland

Bonn. Schnee, Frost und Glätte kündigen sich in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis an. Örtlich können die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen. Ein Ausblick auf das Wetter der kommenden Tage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Es wird kalt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Über Wetter wie aus dem Winterurlaub-Prospekt können sich viele Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen freuen. Es wird sonnig und frostig kalt - nur der Schnee macht sich etwas rar, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilten.

Einher geht damit aber auch eine amtliche Warnung vor Glätte in Bonn und der Region. Der DWD warnt bis Mittwochvormittag vor überfrierender Nässe. Sowohl in Bonn als auch im Rhein-Sieg-Kreis soll zudem Frost bei Temperaturen zwischen minus drei und minus zehn Grad auftreten. Am Mittwoch pendeln sich die Temperaturen zwischen minus und plus zwei Grad ein, bei teils klarem Himmel.

In den nächsten Tagen fließt laut den Wetterexperten mit einer nordöstlichen Strömung kalte und zunehmend trockene Luft in den Norden und Osten Deutschlands und sorge dort für viel Sonnenschein und winterliche Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei den frostigen Temperaturen bleibt Schnee liegen, neuer komme nicht vom Himmel.

(Mit Material von dpa)