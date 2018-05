Wettervorhersage

Bonn/Region. In ganz Nordrhein-Westfalen herrschen sommerliche Temperaturen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es warm. Allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter, Hagel und Starkregen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2018

Die vergangenen Tage in Bonn und der Region waren warm und schwül. Der Samstag zeigte sich von seiner schönsten Seite und auch der Sonntag begann mit warmen Temperaturen und Sonne. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag vor Hitze in Bonn und der Region bis Montagabend. Für den Rhein-Sieg-Kreis gibt es zudem eine Warnung vor starkem Gewitter.

Zum Nachmittag hin kann sich das nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ändern. In Nordrhein-Westfalen steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter, Starkregen, Hagel und Windböen um die 60 km/h. Bereits am Mittag zogen Schauer und Gewitterwolken über die Eiffel und den Raum bei Aachen. Im Laufe des Tages verlagere sich die zunehmend feuchte Luft nach Südosten Richtung Bonn und Köln, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Auch dort können die Temperaturen rasch sinken.

Zum Wochenstart bleibt es warm mit Temperaturen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis um die 30 Grad, das Wetter brodele allerdings laut DWD weiter. Am Montag gehe die Gewitter-Wahrscheinlichkeit zwar etwas zurück, für den Dienstag werde aber mit weiteren Unwettern, Hagel und Starkregen gerechnet, so die Sprecherin. Von Montag bis Mittwoch sind zudem auch Gewitter in den Abend- und Nachtstunden möglich.

Weitere Wetterwarnungen und ein Regenradar gibt es unter ga-bonn.de/wetter.



(Mit Material von dpa)