Aussichten für Bonn und die Region

In Bonn könnte es am Montag zu Starkregen und Gewitter kommen.

Bonn. Am Abend rechnet der Bonner Wetterdienst Wetter Online mit Gewittern in Bonn und der Region. In den Mittagsstunden kann es zu Regen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.05.2019

Die feuchte und mäßig warme Luft lassen Gewitter in Bonn und der Region im laufe des Montags wahrscheinlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte schon am Morgen Gewitter und Starkregen mit vereinzelten Unwettern für Nordrhein-Westfalen an. Eine offizielle Unwetterwarnung für Bonn und die Region gibt es von dort aus aber bisher nicht.

Der Bonner Wetterdienst Wetter Online legt sich schon jetzt etwas genauer fest. Zwischen 18 und 19 Uhr kann es demnach in der Region zu Gewittern und Regen kommen. Fest steht laut DWD, dass die Gewitter in Nordrhein-Westfalen heftig wüten können. Lokaler Starkregen um 20 Millimeter in kurzer Zeit, kleinkörniger Hagel sowie einzelne starke bis stürmische Böen mit Spitzen bis zu 75 Stundenkilometer seien möglich. Vereinzelt könnte der Starkregen sogar noch heftiger kommen.

Bis zum Mittag bleibt es beiden Wetterdiensten zufolge erst einmal bedeckt, dann wird es regnerisch. Laut der GA Wetterkarte sind in der Region heute Höchsttemperaturen zwischen 18 und 20 Grad zu erwarten.

