Herbstliche Aussichten

29.10.2018 ESSEN. Es wird ungemütlich in Bonn und der Region: Zum Wochenstart wird ein Sturmtief erwartet, das nicht nur kalte Temperaturen, sondern auch Regen mit sich bringt.

Nachdem es in Baden-Württemberg und Bayern am Wochenende den ersten richtigen Schnee auch in tieferen Lagen gegeben hat, startet die neue Woche ebenfalls ungemütlich, auch in Bonn und der Region. Ein Sturmtief zieht über Deutschland und wird laut Prognose wohl auch Nordrhein-Westfalen treffen.

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen sagte, liegen die Höchsttemperaturen am Montag und Dienstag bei voraussichtlich drei bis zehn Grad. Es werde am Montag zunächst leicht bedeckt sein und könne regnen. In Bonn und der Region soll das Quecksilber nicht auf mehr als neun Grad steigen.

Am Dienstag sind dann laut DWD schwere Sturmböen möglich, zudem liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, bei 90 Prozent. „Für diese Jahreszeit wird es etwas kühl“, sagte der Sprecher. Am Mittwoch wird es dann wieder etwas milder, mit Höchsttemperaturen von 13 Grad in Bonn und Umgebung. Am Donnerstag steigen die Temperaturen bei bis zu 15 Grad weiter an.

