Regentage erwartet

Bonn/Region. Nach einem sonnigen Sonntag ist die Hoffnung groß, der Frühling könnte endgültig in der Region angekommen sein. Doch so ganz sollte man sich darauf noch nicht verlassen. So wird in der kommenden Woche das Wetter in Bonn und der Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2018

13 Grad und viel Sonnenschein haben in Bonn und der Region am Sonntag die Frühlingsgefühle geweckt. Berechtigt ist die Hoffnung, dass es nun so bleibt und die kalten Tage des Winters gezählt sind. Diese Hoffnung wird jedoch in der Karwoche und an den Ostertagen nicht ganz erfüllt. Das Wetter geht wechselhaft weiter, in manchen Teilen Deutschlands soll es sogar Schnee geben, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Die Bonner haben am Montag noch Schonfrist vom schlechten Wetter. Bei Sonnenschein sollen es rund elf Grad warm werden. Im Rhein-Sieg-Kreis kann es am Montag schon regnen, die Höchsttemperaturen liegen bei acht Grad. Am Dienstag soll der Regen dann auch in Bonn angekommen sein. In der Bundesstadt und der Region wird Dienstag und Mittwoch Regen erwartet, bei rund acht Grad Höchsttemperaturen.

Am Donnerstag wird es zwar nicht wärmer, dafür soll in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis die Sonne wieder herauskommen. Im Kreis sieht das Wochenende eher nass aus. Karfreitag bis Ostersonntag kann Regen erwartet werden. In Bonn gibt es wenigstens am Samstag die Hoffnung auf trockenes Wetter und Sonnenstrahlen.