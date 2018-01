Deutscher Wetterdienst

In den kommenden Tagen bleibt es windig in Bonn und der Region.

Bonn. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag vor Windböen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter ungemütlich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern ziehen am Montag über Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst, die Warnung gilt bis 18 Uhr. Im Kreis Ahrweiler und in Euskirchen wird sogar vor Sturmböen mit einer möglichen Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern gewarnt. Hier können Äste herabstürzen.

Das Wetter insgesamt bleibt auch in den kommenden Tagen sehr unbeständig. Bis einschließlich Mittwoch können Temperaturen im zweistelligen Bereich erreicht werden, in der zweiten Wochenhälfte soll es dagegen wieder etwas kühler werden. So soll der Dienstag wolkig, aber freundlich und trocken daherkommen. Der Mittwoch wird wieder regnerisch und es werden im Nordwesten Sturmböen erwartet.

Der Donnerstag soll laut WetterOnline turbulentes Schauerwetter mit Schnee bis in tiefe Lagen bringen. Örtlich werden auch kurze Wintergewitter mit Graupel und Sturmböen erwartet. Nach dem Wochenende deutet sich ein Vorstoß kalter Frostluft aus Nordosteuropa an, auch in tiefen Lagen ist Dauerfrost möglich.

Mehr Informationen zum Wetter und die weiteren Aussichten gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter, aktuelle Wetterwarnungen gibt es hier.