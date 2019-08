Auch Gewitter möglich

Am Sonntag kann es zu Sturmböen in Bonn und der Region kommen.

Bonn. Ein ungemütlicher Sonntag steht Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bevor. Neben Dauerregen kann es auch zu Sturmböen kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung ausgegeben. Auch der GA-Sommergarten fällt aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.08.2019

Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag eine amtliche Warnung vor Sturmböen für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis ausgegeben. Diese gilt zunächst bis 16 Uhr. Demnach treten mögliche Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 85 Kilometern pro Stunde auf. Es wird gewarnt vor herabfallenden Ästen und anderen Gegenständen. Dazu kommt der immer wieder auftretende Regen in der Region, der den Sonntag insgesamt äußerst ungemütlich werden lässt. Auch der GA-Sommergarten musste abgesagt werden.

Mit dem Wind zögen laut Wetterdienst einzelne Gewitter vom Westen über die Mitte Deutschlands rasch nordostwärts. Lokal eng begrenzt könnten dabei Starkregen und kleinkörniger Hagel fallen. Einzelne kräftige Gewitter erwartet der Wetterdienst am späten Nachmittag und Abend zudem in Baden-Württemberg, dem Saarland, der Pfalz und Bayern. Dabei sei "gebietsweise auch mehrstündiger Starkregen" möglich. Im Südwesten könnten dabei gebietsweise mehr als 20 Millimeter Niederschlag innerhalb mehrerer Stunden fallen.

Die Temperaturen erreichen am Sonntag Spitzenwerte von rund 24 Grad, die Sonne lässt sich jedoch bis zum Abend kaum sehen. In den kommenden Tagen wird das Wetter laut aktueller Prognose aber etwas freundlicher. Die Sonne lässt sich dann wieder häufiger sehen, auch die Regenwahrscheinlichkeit nimmt deutlich ab. Am Montag werden Temperaturen von bis zu 24 Grad erwartet, am Dienstag dann rund 23 Grad. Auch der Wind nimmt stückweise ab.

