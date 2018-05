Temperaturen um die 30 Grad

Bonn/Region. Nach dem Unwetter am Sonntag kann es ab Montagnachmittag in NRW erneut ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Hitze.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2018

Nordrhein-Westfalen muss sich erneut auf starke Gewitter einstellen. Vom frühen Nachmittag an sei mit Unwettern zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen in Essen. Vom Bergland ausgehend könnten sie sich auch ins Flachland ausbreiten - von den Folgen seien dann aber voraussichtlich nur einzelne Orte betroffen. Andere Regionen könnten trocken bleiben: Schwacher Wind würden aktuell eine weiträumige Ausbreitung der Gewitter verhindern. „Wo es auftritt, ist es dann aber schlimm“, so der Sprecher.

Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Hitze in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis herausgegeben. Am Montag wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Warnung gilt für die Zeit von 11 bis 19 Uhr.

In den kommenden Tagen ist den Angaben zufolge mit noch stärkeren Gewittern in noch mehr Regionen zu rechnen. Das Wetter bleibt weiterhin heiß, schwül und feucht. Immerhin: „Zum langen Wochenende, zumindest ab Samstag, besteht Hoffnung, dass es trockener und schöner wird“, sagte der Sprecher.

Weitere Wetterwarnungen und ein Regenradar gibt es unter ga-bonn.de/wetter.



(Mit Material von dpa)