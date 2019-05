Aussichten für Bonn und die Region

Bonn. Tiefer Luftdruck bringt feuchte Luft nach Bonn und in die Region. Bei Höchsttemperaturen von 16 Grad regnet es dauerhaft. Aber ab wann zeigt sich endlich wieder die Sonne?

Von general-anzeiger-bonn.de/dpa, 21.05.2019

Tief „Axel“ hat am Dienstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen für starke Regenfälle gesorgt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, lag vor allem Ostwestfalen im Einflussgebiet des Unwetters. Auf der Autobahn 44 kam es in dieser Region in der Nacht gleich zu mehreren Unfällen. Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld mitteilte, gerieten auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge wegen des Starkregens ins Schleudern - eine Person wurde leicht verletzt.

In Bonn und der Region werden Temperaturen von höchstens 16 Grad und durchgehender Regen für den Dienstag erwartet. Erst am Mittwoch könnte sich die Sonner wieder zwischen den Wolken zeigen, wie die GA Wetterkarte zeigt.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Nordrhein-Westfalen bis zum Dienstagmittag weiterhin mit teils heftigem Starkregen. In Ostwestfalen sei mit einzelnen Gewittern, Hagel und starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

Tief "Axel" fegt über Deutschland hinweg Foto: Tom Wunderlich Das Krankenhaus in Helmstedt musste zum Teil wegen eines Wasserschadens evakuiert werden.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Vor allem im Süden Deutschlands regnete es heftig.

Foto: dpa Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht an einem überschwemmten Straßenstück. Tief «Axel» hat am Dienstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen für starke Regenfälle gesorgt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, lag vor allem Ostwestfalen im Einflussgebiet des Unwetters.

Foto: dpa Hessen, Alsfeld: Feuerwehrleute sichern einen überschwemmten Teil der Bundesstraße 49. Tief «Axel» hat auch in Hessen am Dienstagmorgen für starke Regenfälle gesorgt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Eine Straße in Bayern ist vom Wasser eines über die Ufer getretenen kleinen Baches überschwemmt.

Foto: Martin Wichmann Ist noch was zu retten? Ein Mann inspiziert im thüringischen Plauen ein Auto.

Foto: Benjamin Liss Die Bundesstraße 308 zwischen Oberstaufen und Immenstadt in Bayern ist teilweise durch Dauerregen überflutet.

Foto: dpa Hessen, Kassel: Überschwemmt ist das Gelände eines Autohändlers im Stadtteil Betthausen. Tief «Axel» hat auch in Hessen am Dienstagmorgen für starke Regenfälle gesorgt.

Foto: Martin Wichmann Die Gleise der Süd-Thüringen-Bahn (STB) stehen bereits unter Wasser.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand In etlichen Regionen Deutschlands ist die Unwetter-Warnung noch nicht aufgehoben.

Foto: Paul Zinken Gewitter und heftige Regenfälle Einsatzkräfte vielerorts in Deutschland in Alarmbereitschaft versetzt.

Foto: Benedikt Spether Der Pegel der Acher in Kappelrodeck in Baden-Württemberg ist nach starken Regenfällen stark angestiegen.

Foto: Paul Zinken Auch in der Bundeshauptstadt gab es ein heftiges Gewitter.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.