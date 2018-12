Frostige Temperaturen

Bonn/Region. In Bonn und der Region ist in der Nacht der erste Schnee gefallen. Auch am Sonntag lassen die frostigen Temperaturen nicht nach und steigen nur knapp über den Gefrierpunkt. Es besteht Glättegefahr auf den Straßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.12.2018

Frühaufsteher wurden am Sonntagmorgen von einer dicken Schneedecke auf den Straßen und Autos überrascht: In Bonn und der Region ist - passend zum dritten Advent - der erste Schnee gefallen. Auch für den Sonntag ist laut dem Deutschen Wetterdienst in Bonn und der Region weiterer Schnee und gefrierender Regen möglich. Mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee ist im Laufe des Tages im Flachland zu rechnen, im Bergland mit bis zu fünf Zentimetern. Die Temperaturen steigen dabei nicht über die Fünf-Grad-Marke. Gerade am Morgen und Vormittag können die Straßen daher vielerorts weiterhin glatt sein.

Am Nachmittag soll der Schnee langsam abziehen, danach ist Sprühregen möglich. In der Nacht zu Montag ist daher mit Glättegefahr durch überfrierende Nässe zu rechnen.

Wer den ersten Schnee seit Wochen kaum erwarten konnte, sollte den dritten Advent für einen ausgiebigen Spaziergang oder einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nutzen. Am Montag ist es mit dem Schnee nämlich schon wieder vorbei. Die Woche beginnt weniger frostig mit Temperaturen zwischen drei und sieben Grad und etwas Regen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.