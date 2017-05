Keine Wolke am Himmel und Temperatur-Höchstwerte in Bonn und der Region.

Bonn. Der Temperaturrekord vom 17. Mai wurde jetzt übertroffen, wie Wetterstatistiker Klaus Kosack mitteilt. Am 27.Mai konnte der erste Tropentag des Jahres mit über 30 Grad Celsius beobachtet werden.

Von Klaus Kosack, 28.05.2017

Am Nachmittag kletterte die Quecksilbersäule auf beachtliche 31,5 Grad Celsius, das ist neuer Rekord in diesem Jahr. Am Sonntag wurde die 30-Grad-Celsius-Marke noch einmal grade so eben erreicht. Im vergangenen Jahr gab es den ersten Tropentag am 23. Juni.

Eine Seltenheit im Mai

„Tropentage im Mai kommen nicht so häufig vor. Den letzten gab es in Bonn am 24. Mai 2012 mit 30,2 Grad Celsius.“, erläutert Kosack. Noch heißer war es am 27. Mai 2005 mit 32,5 Grad Celsius. Im Schnitt der letzten 20 Jahre hatte Bonn einen Tropentag im Mai.