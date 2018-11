Bonn. Das Wochenende zeigt sich trüb, bewölkt und teilweise auch verregnet. Welches Wetter erwarten Bonn und die Region zum Wochenanfang? Wir geben einen Überblick.

Von Christina Hesterberg, 25.11.2018

Nach einem sonnigen Freitag zeigt sich das Wetter in Bonn und der Region am Wochenende bereits weniger gemütlich, es ist Schmuddelwetter. So zeigt sich der Sonntag durchgehend bewölkt, vereinzelt sind leichte Schauer möglich. Die Temperaturen bewegen sich um die fünf Grad, auch nachts wird es nicht wesentlich kälter.

Zum Wochenanfang lässt sich die Sonne ebenfalls kaum blicken. Der Montag und der Dienstag führen das Wetter vom Wochenende zunächst fort. Zur Wochenmitte dann wird es noch ein Stückchen ungemütlicher. Ab Dienstagabend steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Der Mittwoch wird durchgehend regnerisch. Zudem sind Windböen bis 40 Stundenkilometer möglich. Dafür steigen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad an.

Immerhin lässt es sich zum nasskalten Wochenanfang bei Glühwein und Punsch auf den Weihnachtsmärkten aufwärmen. Am Sonntag bleiben die Stände in Bonn wegen Totensonntag geschlossen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.