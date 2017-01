Wetter in Bonn und der Region

20.01.2017 Bonn. Das Hochdruckgebiet Brigitta hat die Region weiterhin im Griff und bringt am Wochenende Sonne und Frost. Die dauerhaft kalten Temperaturen bergen so manche Herausforderung im Alltag.

Das kommende Wochenende wird zwar herrlich sonnig und lädt zu winterlichen Freizeitaktivitäten ein, allerdings bleiben die Temperaturen weiterhin eisig. Hoch Brigitta ist auch in den kommenden Tagen wetterbestimmend und lässt ganz Deutschland bei meist leichtem Dauerfrost frieren.

In der Nacht zum Samstag sinken die Werte in Bonn und Umgebung erneut unter den Gefrierpunkt auf bis zu -8°, im Bergland sogar bis zu -11° C. Autofahrer sollten vorsichtig fahren und sich auf glatte Straßen einstellen. In den Morgenstunden kann sich zudem Nebel bilden, der die Sicht behindert.

Samstag und Sonntag gibt es dann zwar strahlendem Sonnenschein, die Temperaturen werden jedoch nach wie vor bei kalten -1° bis -5° C liegen. Auch die Nächte bleiben zunächst klar, in den frühen Morgenstunden kann sich stellenweise Nebel bilden. Regen ist hingegen in den nächsten Tagen sehr unwahrscheinlich, genauso wie weiterer Schneefall. Erst zum Wochenanfang zieht sich der Himmel etwas zu, die Kälte wird uns aber auch in der nächsten Woche begleiten, da Nordrhein-Westfalen immer noch im Einflussbereich des Hochdruckgebiets liegt.

Was friert eigentlich wann? Foto: Oliver Berg/Archiv 0 Grad - Weihwasser bildet eine Eisschicht Dass Wasser ab 0° C gefriert ist allgemeinhin bekannt. Mit diesem Umstand haben allerdings auch große Kirchen, wie etwa der Kölner Dom zu kämpfen. Da hier die Temperatur oft nur ein Grad höher ist als draußen, gefriert das Weihwasser. Taufwasser wird glücklicherweise vor der Zeremonie lauwarm erhitzt.

Foto: Patrick Seeger/Archiv Dauerfrost - Der Inhalt der Biotonne gefriert Ein großes Problem der Stadtreinigung: Sobald längere Zeit Temperaturen unter 0° C herrschen, friert der feuchte Inhalt der Biotonne fest und lässt sich nicht entleeren. Da der Mülldienst die Tonnen nicht öffnen darf, müssen sich die Besitzer darum kümmern, dass der Abfall nicht festfriert. Die Stadtreinigung empfiehlt die Tonne mit Zeitung auszulegen und den Müll in Pappkartons oder Papiertüten wegzuwerfen.

Foto: Jason Ogulnik Minus 5 Grad - Fahrradbremsen und Handydisplay setzen aus Gefährlich wird es ab diesen Werten für Fahrradfahrer, die ihr Rad über Nacht draußen stehen hatten. Bremsen frieren ein und versagen. Auch das Handy sollte man lieber in der Jackentasche lassen, da die Kälte schon nach kurzer Zeit das Display angreift.

Foto: dpa Minus 3 bis minus 10 Grad - Alkoholische Getränke werden zu Eis Bier hat nur einen geringen Alkoholgehalt von etwa 4 - 6,5 % und friert bereits bei -3°, während Sekt (11 %) erst bei -5° Grad gefriert. Noch später gefriert Wodka bei -25°, da der Alkoholgehalt mit 40 - 65 % wesentlich höher liegt und deshalb sogar ohne Probleme im Kühlfach gelagert werden kann. Reiner Alkohol gefriert hingegen erst bei -114°, der steht aber gewöhnlich auch nicht auf dem Balkon kalt.

Foto: Andreas Gebert Minus 22 Grad - Diesel wird zu Gel Autos, die Diesel tanken, bekommen bereits bei eisigen -22° C Probleme, da der Kraftstoff zu einem zähen Gel wird. Benzin hält bis zu -45° aus und friert dann ebenfalls.

Foto: DPA Minus 25 Grad - Die Autobatterie streikt Sollte das Auto nicht schon aus Vorsicht in den "Winterschlaf" versetzt worden sein, übernimmt es das ab -25° C ganz von selbst. Die Autobatterie verabschiedet sich bei diesen eisigen Temperaturen und das Auto bleibt gezwungenermaßen stehen.

Foto: dpa Minus 39 Grad - Selbst Thermometer streiken Solche eisigen Temperaturen lassen sogar das Thermometer, beziehungsweise das darin enthaltene Quecksilber erstarren. Solche extreme Verhältnisse wurden allerdings erst einmal in Deutschland gemessen, nämlich in Bayern.

(Hannah Pfundt)