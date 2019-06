Bonn/Region. Freibäder, Eisdielen und Badeseen aufgepasst – der Hochsommer kommt nach Bonn. Bereits am Sonntag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Und es wird noch heißer.

Von Sebastian Meltz, 23.06.2019

Wie zum kalendarischen Sommeranfang bestellt, klettert das Thermometer in Bonn und der Region. „In der neuen Woche steht uns eine Hitzewelle bevor, die durchaus als extrem bezeichnet werden kann,“ so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Nordrhein-Westfalen könnte laut einer DWD-Prognose in den kommenden Tagen ein Hitzerekord für den Juni aufgestellt werden.

Vom Wochenende bis zur Wochenmitte kletterten die Temperaturen täglich ein Stück höher. Für Mittwoch werden Werte von 38 Grad Celsius erwartet. Bereits am Sonntag soll die 30-Grad-Marke geknackt werden. Hält der Trend wie prognostiziert an, können dann schon am Dienstagnachmittag Werte über 35 Grad erreicht werden. „Ob die 40-Grad-Marke und der deutschlandweite Allzeitrekord fallen werden, ist derzeit noch unsicher,“ sagt DWD-Meteorologe Christian Herold.

Nach derzeitigem Stand soll der vorläufigen Hitze-Höhepunkt am Mittwochabend an Ober- und Hochrhein erreicht werden. Im Südwesten, also an Ober- und Hochrhein, dem Rhein-Neckar-Raum sowie dem Rhein-Main-Gebiet wschließe man die 40 Grad und somit rekordverdächtige Temperaturen nicht aus. Dafür müssen allerdings die Rahmenbedingungen alle passen, so der DWD. Fest steht: Es wird richtig warm und ein Ende scheint nicht abzusehen: „Nach derzeitigem Stand bleiben vor allem in der Mitte und im Süden die heißen Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad bis über das Wochenende hinweg erhalten.“

Nach den Warnkriterien für Hitzewarnungen des DWD bedeuten die Aussichten für die kommenden Tage mindestens eine starke Wärmebelastung für Mensch und Tier. Liegen die Temperaturen gar über gefühlten 38 Grad, spricht der Wetterdeinst von einer „extremen Wärmebelastung“. Als Faustregeln empfiehlt der DWD in beiden Fällen:

an heißen Tagen viel trinken (besonders mineralstoffhaltige Getränke wie Wasser oder Tee; Alkohol vermeiden)

auf ältere Personen und Kinder achten

starke körperliche Anstrengung in der Mittagshitze vermeiden

die Haut vor ultravioletter Strahlung schützen

2018 hatte Bonn mit 39,1 Grad einen neuen Hitzerekord erreicht. Es war die zweithöchste je in Bonn gemessene Temperatur seit 1895, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Hitzerekord für einen Juni liegt für NRW bei 37,9 Grad. Diese Temperatur sei am 27. Juni 1947 in Köln-Stammheim und in Bonn gemessen worden, so der DWD.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter, Tipps zum richtigen Umgang mit Hitze finden sie hier. (mit Inhalten von dpa)