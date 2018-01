Windgeschwindigkeiten bis 110 km/h

Bonn/Region. Tief "Friederike" kündigt sich für Donnerstag mit schweren Sturmböen an. In Bonn und der Region ist mit hohen Windgeschwindigkeiten zu rechnen. Auch der Schulunterricht kann ausfallen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2018

Nachdem Schnee und Glätte am Mittwoch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis den Straßenverkehr in der Region behindert haben, bringt Sturmtief "Friederike" am Donnerstag schwere Sturmböen mit sich. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor orkanartigen Böen.

„Das Hauptsturmfeld zieht voraussichtlich über den Norden Nordrhein-Westfalens hinweg“, sagt Meteorologe Karsten Brandt. Gleichwohl rechnet er für die Höhenlagen des Siebengebirges mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern. „Friederike“ verabschiedet sich voraussichtlich am Abend wieder. Dafür jedoch, so der Meteorologe, kommt am Wochenende der Winter zurück.

Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs haben am Donnerstagmorgen den Westen Deutschlands erreicht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gab es bereits Windgeschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer. Schulen können selbst wählen, ob sie aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Bleibt eine Schule geöffnet, können die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder lieber zu Hause lassen wollen. Sie müssten dann aber die Schule informieren, teilte das Ministerium mit. Schulschließungen wegen Sturmfolgen hatte es etwa Anfang Juni 2014 in weiten Teilen des Ruhrgebietes gegeben.

Wegen des Sturmtiefs fahren Regionalzüge der Bahn am Donnerstag in NRW langsamer. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird es deshalb zu Verspätungen kommen, weil die Geschwindigkeit der Züge reduziert wird. Damit wird der Bremsweg kürzer, wenn Lokführer etwa umgestürzte Bäume vor sich auf dem Gleis liegen sehen, wie ein Bahnsprecher in Berlin am Mittwochabend erklärte. Im Fernverkehr seien Auswirkungen ebenfalls möglich.

Mögliche Straßensperrungen in Bonn und der Region

Für Donnerstag rechnen die Bonner Stadtwerke zunächst nicht mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. "Wir versuchen, unser Angebot aufrecht zu halten, soweit das möglich ist", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Behinderungen habe es in der Vergangenheit bei Sturm dadurch gegeben, dass umherfliegende Äste in Oberleitungen gelandet seien.

Zudem könne es zu Straßensperrungen durch die Feuerwehr kommen, weil umgeknickte Bäume Wege versperrten. Buslinien würden dann umgeleitet. Ähnlich gestaltet sich die Lage im Bonner Umland. Der Betriebsleiter der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft Herbert Knopp sagte, der Sturm könne zu massiven Verkehrsbehinderungen führen.

Flüge in den Niederlanden gestrichen

Der Flughafen Köln/Bonn teilte am Mittwoch auf Nachfrage mit, dass die Auswirkungen des Sturms auf den Flugbetrieb noch nicht abzusehen seien. Insbesondere technisches Gerät auf dem Vorfeld wie Flugzeugtreppen, Container und Fahrzeuge würden vorsorglich gesichert. Entscheidend für den Flugbetrieb sei das Zusammenwirken von Windstärke und Windrichtung. Dabei spiele insbesondere möglicher Seitenwind eine Rolle. Acht Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden wegen des Sturmtiefs annulliert, wie der Flughafen München am Donnerstagmorgen mitteilte.

In den Niederlanden sind aufgrund der Sturmwarnung für Donnerstag bereits erste Flüge gestrichen worden. Im Zusammenhang mit dem erwarteten heftigen Sturm hat die niederländische Fluggesellschaft KLM 220 Flüge für Donnerstag gestrichen. Passagiere müssten mit weiteren Annullierungen und Verspätungen rechnen, teilte der Amsterdamer Flughafen Schiphol am Mittwoch mit. Der niederländische Wetterdienst KNMI sagte für Donnerstag einen kräftigen Sturm mit Windstärken von bis zu 130 Kilometer pro Stunde voraus.

Bonner Eislaufbahn und Kölner Zoo bleiben zu

Wegen des angekündigten Sturms bleibt an diesem Donnerstag die Bonner Eislaufbahn im Stadtgarten am Alten Zoll bis 14 Uhr geschlossen. Betreiber Otmar Kaiser sagte, er wolle kein Risiko eingehen, und die Sicherheit gehe vor. Die Bahn bleibt ohnehin nicht mehr lange geöffnet, am Sonntag, 21. Januar, ist der letzte Eislauftag.

Auch der Kölner Zoo kündigte an, aufgrund der Orkanwarnung am Donnerstag ausnahmsweise zu schließen. Für Freitag würden die regulären Öffnungszeiten für Besucher gelten. Wegen der Sturmwarnung für Nordrhein-Westfalen ist die direkte Umgebung des Kölner Doms am Donnerstag teilweise abgesperrt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Köln. „Vorsicht Steinschlag!“ warnte ein Schild. Von der Bahnhofsseite aus sei der Dom aber noch weiter erreichbar, sagte eine Sprecherin der Dombauhütte. Bei Sturm erhöht sich das Risiko deutlich, weshalb die Domplatte dann vorsichtshalber abgesperrt wird.