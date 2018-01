Alle Infos im Liveblog

Bonn/Region. Tief "Friederike" ist mit schweren Sturmböen in Bonn und der Region angekommen. Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr komplett eingestellt. In NRW gab es mindestens drei Tote.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2018

Nachdem Schnee und Glätte am Mittwoch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis den Straßenverkehr in der Region behindert haben, hat Sturmtief "Friederike" am Donnerstag schwere Sturmböen mit sich gebracht.

Am späten Vormittag traf "Friederike" auf Bonn und die Region. Es kam zu zahlreichen Unfällen und umgestürzten Bäumen. Auch der Bahnverkehr in NRW wurde komplett eingestellt. In ganz Deutschland wurde der Fernverkehr gestoppt. Eine Übersicht: