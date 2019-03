Orkanartige Böen bis 120 Stundenkilometer

Bonn. Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag eine amtliche Warnung vor schweren bis orkanartiken Sturmböen herausgegeben. Erste Schäden in der Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Der Deutsche Wetterdienst hat wegen der Gefahr von orkanartigen Böen für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben. Sturmtief „Eberhard“ fege mit Windstärke 11, teilweise mit Windstärke 12 über Nordrhein-Westfalen hinweg, teilte der DWD am Sonntagmittag mit.

Der Sturm hat gegen 13.30 Uhr in Alfter-Oedekoven einen Baum an der Waldstraße entwurzelt. Der Baum stürzte auf eine Hochspannungsleitung. Damit die Feuerwehr den Baum entfernen kann, muss in den nächsten Minuten der Strom für die Haushalte an der Waldstraße abgestellt werden.

Für Bonn und die Region warnt der DWD vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. Durch diese orkanartigen Böen besteht die Gefahr, dass Bäume entwurzelt werden. In der Warnung heißt es auch: "Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien.“ Ursache für den gefährlichen Wind ist Sturmtief "Eberhard", das auf "Dragi" folgt.

Auch die Warn-App Nina gab am Mittag Alarm. In der Region drohen laut dem Wetterdienst Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt zu werden. Dabei ist es möglich, dass Äste, Dachziegel und andere Gegenstände herabstürzen können. Der Wetterdienst fordert auf: "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!" Fernhalten solle man sich von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Generell sei während der Sturmwarnung, die bis Mitternacht gilt, der Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Der Sturm kann die Stärke drei bis vier erreichen.

Laut der Feuerwehr Bonn hatte der herannahende Sturm am Sonntagmorgen noch keine Einsätze ausgelöst. Viele Zoos und Tierparks in NRW bleiben am Sonntag sicherheitshalber geschlossen. Die Bahn warnt am Sonntag vor Problemen im Regionalverkehr.

Schon am Samstag hatte ein umstürzender Walnussbaum den Garten einer Hennefer Familie zerstört Nur Minuten zuvor hatten Kinder dort bei einer Geburtstagsparty gespielt. Verletzt wurde niemand. In Bad Neuenahr hat der Sturm am Samstag mehrere Verkehrszeichen und eine Werbetafel umgerissen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei waren mehrfach im Einsatz.

In Bonn-Tannenbusch war am Samstag ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Die Feuerwehr konnte den Baum mithilfe einer Schlinge und einer Seilwinde anheben und neben dem Haus platzieren. Auch im Zugverkehr sorgte Tief Dragi am Samstag für Ausfälle und Verkehrsbehinderungen. Im Bahnverkehr gab es vor allem im nördlichen Teil Nordrhein-Westfalens Probleme. Zwischen Herne und Gelsenkirchen wurde der Zugverkehr der Regionalbahn 43 wegen Unwetterschäden gestoppt.

Aprilwetter zum Wochenanfang

Laut dem Deutschen Wetterdienst nimmt der Wind heute Vormittag von Südwesten her zu. Am Nachmittag und Abend muss auch mit Gewittern gerechnet werden. Laut der Warnung, die für Bonn und die Region gilt, muss in Schauernähe mit orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilomter gerechnet werden. Die Warnung gilt bis in die Nacht zum Montag. In der Nacht schwächt sich der Wind auf starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 75 Stundenkilometer ab (Bft 7-8).



Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen weiter von seiner ungemütlichen Seite. Es gehe unbeständig und stürmisch weiter, morgen und zum Wochenanfang, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dabei bleibe der Wind das "Sorgenkind". In der Nacht zum Montag sinkt auch die Schneefallgrenze ab. Im Flachland kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst am Montag vorübergehend auch eine Nassschneedecke bilden, die für Glätte sorgt. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis zwölf Grad. Echter Frühling ist laut DWD erst einmal nicht zu erwarten.

(Mit Material von dpa)

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.